Borussia Dortmund - Fast alles neu beim Vizemeister

Mit neuem Trainer, neuer Abwehr, neuem Sportdirektor und neuem Angriff hat sich bei Borussia Dortmund in diesem Sommer eine Menge getan. Bayern München ist Favorit, doch der erste Herausforderer könnte nach einem großen Umbruch erneut die Borussia werden. Wenn es besser läuft als in der vergangenen Saison.

So lief die vergangene Saison

Denn die war nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. "Die Saison war aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend. Wir mussten feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben" , erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Ende Mai. Die Schwarz-Gelben wurden dennoch Vizemeister und behaupteten sich national als zweite Kraft.

Doch der Chef der Borussia spielte vor allem auf die anderen Wettbewerbe an: Im internationalen Geschäft schied man in der Königsklasse in einer machbaren Gruppe als Dritter aus - in der Europa League konnte man sich gegen die Glasgow Rangers nicht durchsetzen. Und dann war da noch der DFB-Pokal, wo man sich im Achtelfinale gegen den Zweitligisten aus St. Pauli verabschiedete. Vor allem die vielen Gegentore waren den Verantwortlichen ein Dorn im Auge.