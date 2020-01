So lief die Hinrunde

Ausbaufähig, gemessen an den öffentlich geäußerten Meisterschaftsansprüchen der Dortmunder vor der Saison. Die Borussia steht mit 30 Punkten auf Tabellenrang vier und hat sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter RB Leipzig. Dortmund startete mit zwei Siegen in die Saison, doch in der dritten Partie setzte es eine rätselhafte 1:3-Niederlage gegen Aufsteiger Union Berlin. Es folgte ein klarer 4:0-Erfolg bei Bayer Leverkusen, aber der BVB-Lauf stellte sich nicht ein.

Kurios: Dreimal in Folge spielte Dortmund dann 2:2 und kassierte zweimal späte Gegentreffer durch Eigentore. Kapitän Marco Reus platzte im Interview mit dem TV-Sender "Sky" nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt der Kragen, als ihm die Mentalitätsfrage gestellt wurde: " Wir haben uns dumm angestellt, aber kommt mir jetzt nicht mit eurem Mentalitätsscheiß. "

Trainer Lucien Favre sprach im ARD-Gespräch das Wort "Mentalität" nicht aus, meinte wohl aber etwas in der Art: " Ja, es fehlt etwas. Wir müssen vom 1:0 profitieren und das 2:0 machen. Wir haben das nicht geschafft. " Laut Sportdirektor Michael Zorc spiele "so keine Spitzenmannschaft".