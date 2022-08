Erwartungen an die Saison

Für Leverkusen wird es wieder in erster Linie darum gehen, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Wie schon in den letzten Jahren wird Bayern München als Titelfavorit in die Saison starten, Leverkusen gilt neben Dortmund und Leipzig wie üblich als einer der Bayern-Jäger.

Die Leistungsträger wurden gehalten, das Team gezielt verstärkt, die Mannschaft ist eingespielt, der Kader wohl breit genug. Seoane hat das Team bisher konstant weiterentwickelt. "Es ist klar, dass wir auch an unsere Fähigkeiten glauben, dass wir ambitioniert sind. So starten wir in die Meisterschaft", sagt Seoane.

Doch ob das reichen wird, um die Titel-Dominanz der Bayern zu brechen, ist fraglich. "Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz" , hatte BVB -Boss Watzke zuletzt mit Blick auf den Serienmeister München prognostiziert. Falls es wirklich einmal so kommen sollte, wäre Leverkusen einer der Kandidaten, die um den Titel mitspielen könnten - falls.

Einen ersten herben Dämpfer musste die Werkself bereits hinnehmen. In der ersten Runde des DFB-Pokals verlor Bayer 04 beim Drittligisten SV Elversberg mit 3:4 und zeigte dabei vor allem defensiv eklatante Schwächen.