Bayer 04 Leverkusen: Noch viele Fragezeichen

So lief die vergangene Saison

Das Minimalziel wurde erreicht: Bayer 04 beendete die vergangene Saison auf dem sechsten Tabellenplatz und qualifizierte sich für die Europa League. Das eigentliche Ziel Champions League wurde jedoch deutlich verpasst. Der Rückstand auf den Tabellenvierten VfL Wolfsburg betrug am Ende satte neun Punkte.

Dabei hatte die Spielzeit sehr vielversprechend angefangen. Leverkusen blieb in den ersten zwölf Saisonspielen ungeschlagen und war sogar Tabellenfürher. Auch am 13. Spieltag sah es gegen Verfolger Bayern München lange so aus, als würde die Serie halten. Doch dann vertendelte Jonathan Tah den Ball gegen Joshua Kimmich, der wiederum Robert Lewandowski bediente. Der Pole sorgte in der Nachspielzeit für Bayers erste Saisonniederlage und stürzte die Leverkusener gleichzeitig von Platz eins.