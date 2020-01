Zwei Gesichter zeigte Bayer auch zu oft in den Heim- und Auswärtsspielen. Während die Leverkusener in der Auswärtstabelle die zweitbeste Bilanz der Liga aufweisen, steht das Team in der Heimtabelle nur auf Platz zehn. Gegen Werder (2:2), Hoffenheim (0:0) und Berlin ließen die Bosz-Schützlinge daheim einige Zähler liegen, während die Erfolge bei den Bayern, in Augsburg (3:0) und Wolfsburg (2:0) wichtige Punkte brachte.

War der Klub in der vergangenen Saison das Team mit der viertbesten Offensive (69 Tore), tut sich das Team in dieser Hinrunde vor dem Tor noch schwer: Bislang 23 Tore - nur sechs Vereine schossen weniger. Die Offensivmaschinerie Leverkusens weist die Ausbeute einer grauen Maus auf, nicht die einer Spitzenmannschaft.