Dortmund leiht Verteidiger Svensson aus Dänemark

In der laufenden Saison stand der 22-Jährige in allen Ligaspielen seines Vereins in der Startelf und debütierte zudem im Oktober für die schwedische Nationalmannschaft. Der Wechsel nach Dortmund sei für den Defensivspieler "ein weiterer großartiger Schritt " in seiner Karriere. Er komme "mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können ".