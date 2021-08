Der 16-jährige Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko rückte für den am Knöchel verletzten Thorgan Hazard in die BVB -Startelf, es blieb die einzige Veränderung im Vergleich zum furiosen 5:2 beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag.

Mutiger BVB-Start mit defensiver Leichtfertigkeit

Dortmund agierte zu Beginn körperlich forsch, kombinierte sich mehrfach mutig Richtung Angriffsdrittel und scheute auch risikobehaftete Bälle aus dem Mittelfeld in die Spitze nicht. Diese blieben jedoch noch in der letzten Bayern-Kette hängen.

Plötzlich brachten zwei Missverständnisse in Form von Fehlpässen im eigenen Abwehrdrittel die Bayern in aussichtsreiche Umschaltsituationen. Der Rekordmeister spielte diese aber nicht effizient aus.

Und es wurde hektischer: Dortmund sah sich ebenfalls schnell konternden Münchnern gegenüber. Auf der rechten BVB-Abwehrseite hatte Felix Passlack seine Probleme mit den agilen Kingsley Coman, Alphonso Davies und Serge Gnabry.

Reus scheitert, Witsel rettet, Lewandowski trifft

Die erste gute Möglichkeit hatte dann auch nach einem Passlack-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung Thomas Müller (14.), der Dortmund-Torwart Gregor Kobel prüfte. Kurz darauf vergab auch Coman eine Chance aus kurzer Distanz (15.).

Allerdings waren es die Hausherren, die dann beinahe das Führungstor erzielt hätten: Jude Bellingham bediente Kapitän Marco Reus stark per Schnittstellenpass, doch der scheiterte an FCB -Torhüter Manuel Neuer - eine Weltklasse-Parade (20.). Ein vermeintlicher Moukoko-Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht (36.), außerdem parierte Neuer noch stark gegen Erling Haaland (39.).

Auch auf der BVB-Seite wurde es gefährlich. Nach einem Freistoß kam der Ball zu Lewandowski, Axel Witsel rettete in letzter Not mit dem Rücken vor der Linie (34.), bevor kurz vor der Pause eine Gnabry-Flanke erneut den Polen fand - der zur Bayern-Führung einköpfte.

Früher Schock in Hälfte zwei - Reus hält Hoffnung hoch

Nach dem Wiederanpfiff gab es direkt die zweite kalte Dusche, wieder verlagerte Bayern das Spiel schnell, wieder ging es über die Außenbahn von Passlack. Davies legte in die Mitte zu Lewandowski, der mit der Hacke durchsteckte zu Torschütze Müller.

Anschließend wurde die prompte Antwort des BVB (zu Recht) abgepfiffen: Haaland, nun zunehmend entnervt gestikulierend, stand beim Steilpass vor seinem Tor im Abseits (54.). Der BVB blieb bemüht und kämpfte leidenschaftlich, war nun gezwungen, das Spiel zu machen. Dann packte auf einmal Reus den Hammer aus und traf von der Sechzehnerkante nach Vorlage von Bellingham traumhaft in den Winkel zum 1:2.

Akanji kommt einziger Fehler teuer zu stehen

Ausgerechnet der starke Manuel Akanji - bis dahin hatte er gut drei Viertel seiner Zweikämpfe gewonnen - verspielte aber in der Schlussphase leichtfertig in der eigenen Abwehrkette den Ball und lud Lewandowski ein, den Deckel drauf zu machen. Der BVB fand hingegen kein Durchkommen mehr, nur Haaland verpasste noch den erneuten Anschlusstreffer knapp (90.+3).

Stand: 17.08.2021, 22:26