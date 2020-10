Köln will endlich wieder jubeln - Spieler verzichten auf Gehalt

Bundesliga fürchtet beim Lockdown den Kollaps

In der Bundesliga geht die Angst vor einer erneuten Unterbrechung um. " Wenn so was kommt, weinen nicht nur die großen Vereine" , sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. Selbst der FC Bayern fürchtet sich vor diesem Szenario. | sportschau