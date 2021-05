Arminia Bielefeld feiert Klassenerhalt

Arminia Bielefeld hat den Abstieg in die Zweitklassigkeit am letzten Spieltag aus eigener Kraft verhindert. Die Ostwestfalen feierten am Samstag einen 2:0 (0:0)-Sieg beim VfB Stuttgart und behaupteten so den 15. Tabellenrang, einen Nicht-Abstiegsplatz.