Der Kontrollausschuss des Verbands wird "den Vorgang untersuchen ", teilte der DFB am Sonntag (05.03.2023) mit. Bensebaini soll nach seiner Gelb-Roten Karte (87.) den Unparteiischen Benjamin Brand beschimpft haben. In den TV-Aufnahmen waren die französischen Worte "fils de pute" (Hurensohn) von Bensebaini kurz vor dem Gang in den Kabinentrakt zu vernehmen gewesen.

Nach einem Pfiff des Schiedsrichters hatte der algerische Nationalspieler zunächst den Ball ins Aus geschossen. Nach der Gelben Karte bedachte Bensebaini Brand mit höhnischem Applaus und flog vom Platz.

Trainer Farke kritisiert Bensebaini und Schiedsrichter