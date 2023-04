Stindl von Gladbach nach Karlsruhe

Der elfmalige Fußball-Nationalspieler Lars Stindl kehrt zur kommenden Saison zu seinem Heimatverein Karlsruher SC zurück. Der Offensivmann hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, wie der badische Zweitligist am Freitag mitteilte. Dass Stindl den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Sommer nach insgesamt acht Jahren verlassen wird, hatte schon länger festgestanden.

Stindl in Karlsruhe groß geworden

"Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen", sagte Stindl in einer Mitteilung des KSC. Dies sei "der Club, bei dem alles begonnen hat". Karlsruhes kaufmännischer Geschäftsführer Michael Becker dankte dem 34-Jährigen "ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen." Stindl sei ein "außergewöhnlicher Spieler" und eine "große Identifikationsfigur", so Becker weiter.

Stindl bestritt fast seine komplette Jugendzeit bei den Karlsruhern und für diese auch seine ersten Spiele als Profi, ehe er 2010 zu Hannover 96 und von dort fünf Jahre später zu den Gladbachern wechselte, deren Kapitän er ist.

Quelle: dpa