Folgt die nächste Gala im Derby?

Natürlich lag und liegt es auch an den Teamkollegen, die bei den Leistungen keineswegs konstant überzeugten. Der 29-Jährige Hofmann, der auch bei der DFB-Elf bereits viel Lob bekam, will nun aber "seinen und den Gladbacher Lauf mitnehmen" und schaut damit voraus auf ein besonderes Spiel: Im Derby gegen Köln am Samstag (27.11.2021) könnten sich Stindl und Hofmann endgültig in die Herzen aller Gladbacher schießen - und die Borussia zurück ins Rennen um die europäischen Plätze.

Stand: 22.11.2021, 11:07