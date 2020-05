Hummels-Einsatz gegen die Bayern fraglich

Mats Hummels blieb in seinem 250. Bundesliga-Spiel für den BVB wegen einer leichten Blessur in der Kabine. "Mats Hummels hat Beschwerden an der Achillessehne. Aber wir hoffen, dass er am Dienstag wieder spielen kann" , sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie. Hummels wurde durch Emre Can ersetzt (46.), der den Platz in der Innenverteidigung einnahm. Kurz darauf erspielte sich Wolfsburg die erste große Chance zum Ausgleich: Renato Steffens Abschluss ging nur an die Latte (49.). Die "Wölfe" agierten lebendiger, Dortmund musste sich ordnen, erlangte die Spielkontrolle aber wieder zurück.

Trainer Favre brachte Jadon Sancho für Julian Brandt (65.), der mitten in der Wolfsburger Drangphase gegen Ende der Partie das vom VfL gegangene Risiko bestrafte und für mit Übersicht für Hakimi auflegte, der das 2:0 besorgte. Wolfsburgs Felix Clauss sah noch die Rote Karte (82.).