Am Samstag gingen die Schalker zunächst durch Omar Mascarell (38. Spielminute) in Führung, Bremens Kevin Möhwald glich jedoch verdientermaßen aus (77.). Damit bleibt Schalke auf dem letzten Tabellenplatz und wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg.

Hoppe kann Gebre Selassies Einladung nicht nutzen

Auf Einladung von Bremens Routinier Theodor Gebre Selassie kam Schalke zur ersten Großchance der Partie. Dessen Kopfball-Rückgabe in Richtung Torhüter Jiri Pavlenka missglückte und geriet zur Vorlage für Schalke-Stürmer Matthew Hoppe - der US-Boy umkurvte in der Folge Pavlenka, verpasste aber aus äußerst spitzem Winkel den Führungstreffer für die "Knappen" (3.).

Über weite Teile der ersten Hälfte blieben Tormöglichkeiten Mangelware, Schalke hatte dabei aber den Großteil des Ballbesitzes bei einer starken Passquote von zwischenzeitlich 92 Prozent. Bremen überließ es voll und ganz S04, das Spiel zu machen. Risikoreich in die Tiefe ging es aber bei Schalke nur selten - das Team von Trainer Christian Gross war zunächst auf Sicherheit aus.

Mascarell veredelt Angriff über Becker und Harit

Rechtsverteidiger Timo Becker, der den Vorzug vor dem dritten Winterzugang William bekam, setzte nach knapp 20 Minuten einen Schuss von der Sechzehnerkante knapp am Bremer Tor vorbei. Becker zeigte eine ambitionierte Leistung - vor dem Spiel hatte Gross ihn gelobt: "Timo ist ein Spieler, der zuhört und lernwillig ist."

Und auch wenig später spielte Becker dann eine entscheidende Rolle: Der 23-Jährige setzte Amine Harit in Szene, der im Strafraum zurücklegte auf Mascarell - und der Schalker Sechser brachte den Ball eiskalt gegen die Laufrichtung von Pavlenka im Tor unter.

Spiegelbildliche zweite Hälfte: S04 plötzlich in der Defensive

Werder ging quasi mit Schaum vor dem Mund in die zweite Hälfte - Trainer Florian Kohfeldt schien deutliche Worte gefunden zu haben. Er brachte außerdem gleich drei Neue: Ludwig Augustinsson, Milot Rashica und Kevin Möhwald. Bei Schalke ersetzte Nassim Boujellab Alessandro Schöpf (46.).

Die Bremer Behäbigkeit der ersten 45 Minuten war verschwunden, stattdessen wurde Schalke nun viel früher unter Druck gesetzt. Unsicherheit machte sich breit beim Ruhrpott-Klub, der auf einmal in die Defensive gedrängt wurde und dem Spielgeschehen völlig hinterher lief. Schalke leistete sich zu viele Ungenauigkeiten und Fouls, wurde zwischenzeitlich mit Standards regelrecht belagert. Es gab kaum Entlastung für die "Königsblauen".

S04-Torhüter Ralf Fährmann hielt unter anderem einen Kopfball von Ömer Toprak (49.), Becker hatte den Bremer im Getümmel beim Eckball ein wenig aus den Augen verloren. Josh Sargent vergab nur wenig später freistehend im dem Sechzehner (53.).

William und Huntelaar feiern Debüt

In der 70. Spielminute brachte Gross dann William für Harit, um Schalke defensiv etwas zu stabilisieren. Defensiv agierte Schalke nun mit einer Fünferkette. Doch Bremens wütende Angriffe ebbten nicht ab. Der starke Fährmann und die Querlatte verhinderten den Einschlag von Yuya Osakos Kopfball (74.).

Wenig später blieb Fährmann dann aber chancenlos. Möhwald bestrafte die Schalker Passivität und traf von der Strafraumkante per Direktabnahme nach Vorlage von Rashica zum verdienten 1:1 für Werder, das in der Folge weitere Chancen vergab. Schalke-Trainer Gross brachte noch Klaas-Jan Huntelaar für Hoppe (80.), doch der Niederländer kam nicht mehr in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Stattdessen wurde Bremen noch ein Abseitstor von Maximilian Eggestein aberkannt, weil Gebre Selassie zuvor im Abseits stand (90.+5).

Zwei Top-Gegner in einer Woche für Schalke

Am nächsten Spieltag geht es für die Schalker mit einem echten Brocken weiter: RB Leipzig gastiert am Samstag (15.30 Uhr) in Gelsenkirchen. Zuvor müssen die "Königsblauen" jedoch noch im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg bestehen (Mittwoch, 18.30 Uhr).