Dortmund gewinnt bei Terzic-Einstand

Youssoufa Moukoko feierte sein Startelfdebüt in der Bundesliga für den BVB. Dafür muss Emre Can auf die Bank. Bislang war Moukoko in der Ersten Liga zu vier Kurzeinsätzen gekommen. Es war die einzige Änderung, die der Nachfolger von Lucien Favre vornimmt.

Moukoko verpasst, Guerreiro trifft

Nach nicht einmal fünf Minuten hätte Moukoko beinahe sein erstes Tor erzielt. Eine flache Hereingabe von Giovanni Reyna verpasste der Youngster nur knapp. Besser machte es Raphael Guerreiro in der 12. Minute. Der Portugiese beförderte einen von Werder-Verteidiger Ömer Toprak geblockten Schuss von Jadon Sancho im Getümmel über die Linie zur verdienten Führung. Denn Dortmund machte munter weiter und spielte sich mit Kombinationsfußball immer wieder vor das Bremer Tor. Reyna schoss in der 17. Minute genau auf Torhüter Jiri Pavlenka. Aus dem Nichts fiel der Ausgleich. Kevin Möhwald traf mit einem platzierten Flachschuss aus 17 Metern (29.). Auf der anderen Seite zielte Reyna nach einer Ecke zu hoch (30.).

Dortmund spielte unbeirrt weiter nach vorne gegen tief stehende Gastgeber. Bremens Christian Groß klärte eine Hereingabe von Jude Bellingham an den eigenen Pfosten (32.). Fast noch näher war Manuel Akanji am erneuten Dortmunder Führungstreffer. Der Verteidiger beförderte eine Freistoßflanke von Marco Reus aus kurzer Distanz direkt auf Pavlenka (41.). Auf der anderen Seite musste Roman Bürki bei einem Schlenzer von Ludwig Augustinsson sein ganzes Können aufbieten (44.).