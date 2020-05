Wirtz jüngster Debütant der Bayer-Historie

Der erst am 3. Mai 17 Jahre alt gewordene Florian Wirtz von Bayer Leverkusen feierte in der Partie sein Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus. Der offensive Mittelfeldspieler, der Ende Januar aus der Jugend des 1. FC Köln zum Werkself-Nachwuchs gewechselt war, ist der jüngste Debütant in der Leverkusener Bundesliga-Historie. Außerdem zog Trainer Peter Bosz Mittelfeld-Juwel Kai Havertz in die Sturmspitze.

Video starten, abbrechen mit Escape Bilanz des ersten Geisterspieltags. Mittagsmagazin. . 02:41 Min. . Verfügbar bis 18.05.2021. Das Erste.

Havertz trifft zweimal per Kopf

Und diese Maßnahme sollte sich schon früh auszahlen: Flügelspieler Moussa Diaby ließ Bremens Marco Friedl auf der rechten Seite stehen, seine anschließende Flanke verwertete der freistehende Havertz per Kopf zum 1:0 für die Gäste (28.). Seinen zweiten Kopfballtreffer markierte Havertz nur wenig später nach einem Freistoß von Kerem Demirbay und stellte die Anzeigetafel damit auf 2:1 (33.) für die offensivfreudigen Leverkusener.

Denn Werder hatte die Werkself zunächst nach einem Standard geschockt und durch Theodor Gebre Selassie nach einer Ecke von Leonardo Bittencourt blitzschnell zum zwischenzeitlichen 1:1 (30.) ausgeglichen. Leverkusen dominierte das Spiel, hatte aber Probleme, die Bremer gänzlich vom eigenen Tor fernzuhalten. Bittencourt verpasste eine gute Möglichkeit zum erneuten Ausgleich kurz vor der Pause.

Diaby mit der zweiten Vorlage zum dritten Kopfballtor

Leverkusen agierte auch in Hälfte zwei eiskalt in der Offensive. Mitchell Weiser besorgte den dritten Leverkusener Treffer des Abends zum 3:1 (61.) nach Flanke des stark aufspielenden Diaby, den die Bremer Abwehr überhaupt nicht in den Griff bekam.

Bayer-Jungstar Wirtz wurde nach einer guten Stunde von Trainer Bosz ausgetauscht, für ihn kam Karim Bellarabi in die Partie. Außerdem ersetzte Leon Bailey Diaby. Die Werkself drängte Bremen zum Ende der Partie zunehmend in die Defensive. Bellarabi setzte später noch Demirbay in Szene, der zum 4:1 (78.) traf.

Bayer 04 nun gegen Borussia Mönchengladbach

Am nächsten Spieltag muss Bayer Leverkusen auswärts zum Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach antreten (Samstag, 23.05.2020, 15.30 Uhr).