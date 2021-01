Akanji und Sancho bringen Dortmund zurück in die Spur

Der von einem Muskelfaserriss genesene Torjäger Erling Haaland stand gegen Wolfsburg erwartungsgemäß wieder in der Startelf. Ohne den Norweger hatte der BVB nur einen Sieg in vier Ligaspielen geholt und dabei lediglich fünf Treffer erzielt. Wegen Blessuren nicht mitwirken konnten dagegen unter anderem Youssoufa Moukoko und Jude Bellingham.

Chancen auf beiden Seiten

Wolfsburg begann dominant und kam schnell zu zwei Abschlüssen von Xaver Schlager (1./5.), die der Österreicher aber verzog. Auch Yannick Gerhardt hatte das frühe 1:0 auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber von Mats Hummels entscheidend abgefälscht (6.). Stattdessen wäre fast der BVB mit seinem ersten guten Angriff in Führung gegangen, doch Marco Reus scheiterte (10.) aus kurzer Distanz an VfL-Torhüter Koen Casteels. Nach einer wilden Viertelstunde war die Partie ausgeglichener, aber auch ereignisärmer.

Erst in der 28. Minute kam Haaland zu seinem ersten Torschuss, der kein Problem für Casteels darstellte. Für Wolfsburg kam Torjäger Wout Weghorst zu einem freien Kopfball, den Roman Bürki sicher hielt (41.). Kurz vor der Pause hatte der BVB noch eine Drangphase. Haaland zwang Casteels mit einem harten Schuss zu einer Parade, Sancho vergab im Nachschuss die beste Dortmunder Gelegenheit der ersten Hälfte (45.+2). Auch einen direkt geschossenen Freistoß von Reus konnte Casteels kurz darauf entschärfen.

Akanji per Kopf, Sancho per Konter

Der BVB machte nach der Pause zunächst da weiter, wo er aufgehört hatte. Erneut war es Casteels, der gegen Haaland das Dortmunder 1:0 verhinderte (52.). Dann kam Wolfsburg zu einigen Gelegenheiten. Weghorst verfehlte das Dortmunder Tor erst mit einem Schuss (54.), dann mit einem Kopfball (55.). Josip Brekalo schoss genau in die Arme von Bürki (56.). Es ging nun munter hin und her. Erst köpfteThomas Delaney eine Freistoßflanke von Reus am Tor vorbei (63.), dann Manuel Akanji eine Ecke von Sancho zur Dortmunder Führung ins Tor (66.).

Wolfsburg antwortete mit weiteren guten Abschlüssen. Paulo Otavio scheiterte an Bürki (72.), Weghorst schoss einen Verteidiger an (73.). In der Schlussphase hätte der für den glücklosen Haaland eingewechselte Steffen Tigges fast mit seinem ersten Ballkontakt getroffen, aber John Anthony Brooks rettete für Wolfsburg auf der Torlinie (82.). Der lange Stürmer war auch wenig später bei einem Kopfball gefährlich (87.). In der Nachspielzeit nutzte der BVB einen Konter zum entscheidenden 2:0 durch Sancho (90.+1).

Für Dortmund geht es am Samstag (09.01.2021/18.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig weiter.