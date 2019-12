Rose schickte im Vergleich zum Europa-League-K.o. gegen Basaksehir Istanbul ein neues Mittelfeld in die Partie. Für Christoph Kramer, Flroian Neuhaus sowie den gesperrten Denis Zakaria lief das Trio Laszlo Benes, Tobias Strobl und Jonas Hofmann auf. Außerdem standen Alassane Plea und Ramy Bensebaini wieder in der Startelf.

Zwei Tore innerhalb von drei Minuten

Wolfsburg war von Beginn an das agilere und aggressivere Team in einer umkämpften Partie. Das erste Ausrufezeichen setzten die Gastgeber in der 5. Minute mit einem Schuss von Joao Victor an den Pfosten. Mit der nächsten Chance gingen die Niedersachen dann in Führung: Xaver Schlager beförderte eine Hereingabe von Jerome Roussillon per Gewaltschuss ins kurze Eck (13.). Die Antwort der Borussia folgte umgehend. Breel Embolo traf nach Vorarbeit von Plea per Volleyschuss aus kurzer Distanz (15.) zum etwas überraschenden 1:1.

Die Gäste kamen nach dem Ausgleich besser ins Spiel und gestalteten es ausgeglichen. Marcus Thuram prüfte Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels mit einem Schuss auf halblinker Position (26.) und auf der anderen Seite hielt Sommer einen Distanzschuss von Joshua Guilavogui fest (30.). Auch bei Kopfbällen von Robin Knoche (33.) und Guilavogui (44.) war der Mönchengladbacher Schlussmann auf dem Posten.