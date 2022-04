Die Ostwestfalen verloren die Partie am Samstagnachmittag in Wolfsburg mit 0:4 (0:2) und verpassten damit vorerst den Sprung aus der Abstiegszone. Die Partie wurde überschattet von einer heftigen Kopfverletzung von Arminia-Verteidiger Cedric Brunner.

Die Arminia war gut in die Partie gestartet: Nach Pass von Janni Serra stand Robin Hack in der zweiten Spielminute frei vor VfL-Torwart Koen Casteels, der Hacks Schuss mit einer starken Parade parierte. Danach drehten dann die Hausherren auf.

Wolfsburg-Stürmer Lukas Nmecha, dem zuvor schon ein Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt worden war, erzielte in der elften Minute das 1:0. Nmecha schoss aus wenigen Metern Entfernung von halblinks aufs Tor, Arminia-Keeper Stefan Ortega konnte den Ball nicht abwehren.

Cedric Brunner nach Zusammenprall verletzt

Nach einem Kopfballduell in der 28. Minute rückte das Sportliche dann zunächst in den Hintergrund: Bielefelds Brunner und VfL-Stürmer Jonas Wind stießen heftig mit den Köpfen zusammen. Brunner wurde minutenlang durch Klubärzte und Sanitäter behandelt, es herrschte betroffene Stille im Stadion.

Brunner musste ausgewechselt werden, er wurde mit einer Trage vom Spielfeld und dann in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später teilte die Arminia bei Twitter mit, dass Brunner bei Bewusstsein sei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nach Sportschau-Informationen erlitt Brunner eine mittelschwere Gehirnerschütterung, aber keinen Bruch am Kopf. Weitere Untersuchungen stehen an. Eine Woche zuvor hatte sich schon der Bielefelder Stürmer Fabian Klos im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eine schwere Kopfverletzung zugezogen; Klos ist inzwischen operiert worden. Die Bielefelder Spieler trugen in Wolfsburg beim Aufwärmen T-Shirts mit Klos' Rückennummer neun, Fans montierten ein großes Banner mit Genesungswünschen.

Nach Brunners Auswechslung wirkte Arminia Bielefeld geschockt, der VfL hatte die Partie nun weiter im Griff: Nmecha nickte nach einer Ecke aus einem Meter Torentfernung zum 2:0 ein (38.).

Wolfsburg legt weitere Treffer nach

Kurz nach der Halbzeitpause verwandelte Maximilian Arnold einen Freistoß von halbrechts aus 25 Metern direkt zum 3:0 (48.). Fünf Minuten später köpfte Max Kruse nach einem Zuspiel von Ridle Baku freistehend aus kurzer Distanz zum Endstand ein. Die Begegnung war nun entschieden und flachte anschließend ab.

In den Schlussminuten beklagte die Arminia die nächsten Verletzten. Florian Krüger musste angeschlagen vom Platz, dann humpelte Hack in die Kabine. Da Arminia-Trainer Frank Kramer nicht mehr wechseln konnte, musste seine Mannschaft die verkorkste Partie in doppelter Unterzahl zu Ende spielen.

Arminia empfängt nun Bayern München

So steht die Arminia, die noch auf den ersten Sieg seit dem 19. Februar warten muss, mit 26 Punkte weiter in der Abstiegszone. Nächster Gegner der Ostwestfalen ist Spitzenreiter Bayern München; Anstoß auf der Bielefelder Alm ist am Sonntag ,17. April, um 15.30 Uhr.

Quelle: red