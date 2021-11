Am Samstag (06.11.2021) schlug der Klub aus dem Ruhrpott die TSG 1899 Hoffenheim letztendlich verdient mit 2:0 (0:0). Die eingewechselten Bochumer Soma Novothny und Milos Pantovic hatten dabei maßgeblichen Anteil am VfL-Sieg. Zuerst legte Pantovic für Novothny auf (66.) und machte dann selbst alles klar (90.+7).

Disziplinierte Abwehrreihen auf beiden Seiten

Der VfL Bochum startete ambitioniert in die Begegnung, presste hoch und bemühte sich um spielerische Lösungen. Hoffenheim agierte nach einer ähnlichen Marschroute - somit ging es munter hin und her, dabei befreiten sich beide Kontrahenten oftmals ansehnlich aus Pressingsituationen.

Daraus resultierte jedoch auch, dass sich das körperlich intensiv geführte Spiel zwischen den Strafräumen bewegte und es nur selten bis gar nicht zu gefährlichen Vorstößen in die Gefahrenzonen kam. Nach vorne fehlte dem VfL die fixe Idee.

VfL im Glück: Bebous Lupfer auf das Netz

Wenn, dann war es auch die Elf von Bochum-Trainer Thomas Reis, die zunächst hinten auch etwas mehr zuließ. Erst strich ein Schuss von Andrej Kramaric von der Strafraumkante knapp am Tor vorbei (16.), kurz darauf war Bochum dann im Glück, weil ein Lupfer von Ihlas Bebou über VfL-Torhüter Manuel Riemann nur aufs Tornetz fiel (19.).

Noch vor der Pause musste Reis dann Danny Blum ersetzen, der nach einem Foul von Stefan Posch - der dafür Gelb sah - nicht mehr richtig auftreten konnte. Für ihn kam Gerrit Holtmann (39.).

Torwart Riemann hält Bochum im Spiel

Nach dem Wiederbeginn zeichnete sich dann erstmals einer der beiden Torhüter aus. Der schon in den letzten Wochen blendend aufgelegte Riemann parierte einen strammen Distanzschuss von Florian Grillitsch stark. So krachte der Ball in letzter Konsequenz nur an den Pfosten und nicht in den Winkel (53.).

Es brauchte erst einen Standard für Bochum, um selbst Gefahr auszustrahlen. Eduard Löwens direkter Freistoß aus aussichtsreicher Position vor dem Sechzehner lenkte TSG-Torwart Oliver Baumann aber über die Latte (63.).

Goldene Joker: Pantovic macht Dampf, Novothny trifft

Nach der Stundenmarke brachte VfL-Coach Reis dann in Novothny und Pantovic zwei frische Stürmer für Sebastian Polter und Mittelfeldmann Elvis Rexhbecaj (64.). Es sollte eine glückliche Entscheidung des Trainers werden - denn Pantovic machte direkt Dampf. Zunächst wurde sein Schuss geblockt, doch seine scharfe Hereingabe auf den zweiten Pfosten erreichte Novothny, der aus kurzer Entfernung einköpfte zum 1:0 für die Hausherren.

Kurios: VfL-Torhüter Riemann verschießt Strafstoß

Dann wurde es hektisch: Grillitsch bezichtigte Novothny einer Schwalbe im Strafraum. Schiedsrichter Dingert ließ weiterspielen, aber der Hoffenheimer stieß im Anschluss Novothny im Sechzehner um. Da der Ball noch im Spiel war, gab es einen Strafstoß für Bochum.

Torwart Riemann schnappte sich den Ball - er hatte den VfL im DFB-Pokal zuletzt mit einem Elfmeter in die nächste Runde geschossen. Diesmal scheiterte er aber an sich selbst und jagte die Kugel über den Querbalken (76.).