Die Bochumer verloren am Sonntag vor 23.000 Zuschauern im Ruhrstadion mit 0:2 (0:2) gegen den FCA .

Bochum-Trainer Thomas Reis fehlte wegen einer Rot-Sperre an der Seitenlinie, er wurde von Markus Gellhaus vertreten. Die VfL -Elf, bei der Stürmer Simon Zoller nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf stand, begann gut. Bochum war in der Anfangsphase die aktivere von zwei eher zurückhaltenden Mannschaften. Takuma Asano kam nach einer Flanke von Cristian Gamboa in aussichtsreicher Position nicht kontrolliert an den Ball, der von Asanos Fuß ins Toraus flog (7. Minute).