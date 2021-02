Dann begann ein Stuttgarter Ecken-Festival. Nach zehn Minuten stand Endo nach einer Ecke von Borna Sosa am langen Pfosten völlig frei und traf problemlos zum 1:0. In der 26. Minuten das gleiche Spiel: Diesmal war es eine Ecke von Gonzalo Castro, die Endo - wieder freistehend - zum 2:0 über die Linie drückte. In der 34. Minute erzielte dan Kalajdzic per Kopf auch noch das 3:0 - wiederum nach einer Ecke. In allen drei Fällen zeigte sich die Schalker Hintermannschaft nicht konkurrenzfähig.

Kolasinac trifft für Schalke

Aber: Schalke gab sich nicht auf und kam fünf Minuten vor der Pause durch Kolasinac sogar zum Treffer. Benjamin Stambouli setzte sich auf der rechten Seite durch und passte den Ball flach zu Kolasinac, der mit links ins lange Eck traf.

Video starten, abbrechen mit Escape Gross: "Grundsätzlich muss man den Ball besser verteidigen" . Sportschau. . 00:58 Min. . Verfügbar bis 27.02.2022. Das Erste.

Zu Beginn der zweiten Hälfte war aber wieder der VfB am Drücker. S04-Keeper Michael Langer, der den verletzten Ralf Fährmann vertrat, verhinderte nach einem wuchtigen Distanzschuss von Orel Mangala das vierte VfB-Tor (52.).

Bentaleb scheitert vom Punkt

Insgesamt zeigten sich die Gäste aber deutlich stabilisierter und wurden Mitte des zweiten Durchgangs auch mutiger. Nach 67 Minuten zahlte sich das fast aus, aber Kobel rettete in höchster Not gegen ein Schuss von Suat Serdar. Drei Minuten später hatte dann der eingewechselte Bentaleb die große Chance zum Anschlusstreffer. Nach einem Foul von Endo an Harit im Strafraum zeigte Schiedsrichter Guido Winkmann auf den Elfmeterpunkt. Bentaleb scheiterte mit seinem schwach geschossenen Strafstoß aber an Kobel.

Schalke versucht es aber weiter, aber wieder war es wieder Kobel, der einen Distanzschuss von Alessandro Schöpf aus dem Winkel fischte (82.). In den Schlussminuten war der Schalker Winderstand dann gebrochen und der VfB legte durch zwei Distanzschüsse von Klement (88.) und Didavi (90.+1) noch zwei Tore nach.

Kellerduell gegen Mainz

Für den FC Schalke geht es nun mit einem Kellerduell weiter. Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) kommt Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Der VfB Stuttgart reist einen Tag später zu Eintracht Frankfurt.