Kölner Sieglos-Serie dauert auch in Stuttgart an

Der kriselnde FC wollte unbedingt auf dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt in der Vorwoche aufbauen. "Ein Anfang" , hatte Gisdol gesagt. In Stuttgart kam der FC mit dem frühen Rückstand überhaupt nicht zurecht - erst der Elfmeterpfiff half. Der VfB spielte schneller, direkter. Das Foul von Atakan Karazor im Strafraum an Andersson schien zudem vermeidbar. Der Gefoulte ließ sich die Gelegenheit zum Ausgleich aber nicht nehmen.

Köln kommt besser rein

Im Anschluss entwickelte sich ein anderes Spiel. Die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo wirkte nicht mehr so zwingend. Marc Oliver Kempf musste zudem ausgewechselt werden (34.), nachdem er zuvor im Zweikampf heftig mit Sebastiaan Bornauw zusammengestoßen und am Kopf behandelt worden war (20.).

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdol: "VfB Stuttgart für mich etwas Besonderes". Sportschau. . 00:46 Min. . Verfügbar bis 22.10.2021. Das Erste.

Die FC-Profis kamen nach dem Ausgleich besser in die Zweikämpfe und ins Pressing. "Packt richtig zu" , rief Gisdol, der nun an der Seitenlinie hin und her tigerte, auf den Rasen. Dimitrios Limnios prüfte VfB-Torwart Gregor Kobel mit einem Fernschuss (33.). Allerdings musste auch FC-Keeper Timo Horn stark gegen den heranrauschenden Tanguy Coulibaly (45.) parieren.