Arminia Bielefeld hat gute Erinnerungen an das Stuttgarter Stadion. In der vergangenen Saison feierten die Ostwestfalen am 34.Spieltag in Stuttgart den Klassenerhalt. Und auch in dieser Saison jubelten die Bielelfelder im Schwabenland - über ihren ersten Saisonsieg nach zuvor zehn Spielen ohne Erfolg.

Masaya Okugawa traf in der 19. Minute zum 1:0-Sieg der Arminen, die ihr Punktekonto damit auf acht Zähler aufstockten. Trotzdem bleiben die Bielefelder auf einem Abstiegsplatz, haben aber nun den Anschluss an die oberen Plätze geschafft. Der VfB, der über die gesamte Spielzeit kuam Gefahr entwickelte, steht bei zehn Zählern.