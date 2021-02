Schalker Nullnummer bei Bentaleb-Comeback

Insgesamt war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem beiden Teams die großen Ideen fehlten. So bestand der zweite Durchgang mit zunehmender Spieldauer hauptsächlich aus Zweikämpfen im Mittelfeld.

Wenn es doch mal gefährlich wurde, dann meistens auf Seiten der Berliner: Joel Pohjanpalo und Awoniyi verfehlten nach knapp einer Stunde das Ziel nur knapp. Die dickste Gelegenheit vergab Marcus Ingvartsen fünf Minuten vor dem Schlusspfiff. Der Stürmer kam nach einer Flanke im Fünfmeterraum an den Ball, köpfte diesen aber direkt in die Arme von Fährmann.

Punkt für Schalke zu wenig

Schalke gab sich zwar nicht auf und warf in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne. Vor echte Probleme konnten sie Loris Karius im Union-Tor aber nicht mehr stellen. So musste sich das Schlusslicht letztlich mit einem Punkt begnügen. Dieser hift weder in dere Tabelle weiter, noch taugt er als echter Mutmacher vor dem anstehenden Revierderby fgegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag.