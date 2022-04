Harmlose Kölner verlieren bei Union Berlin

Taiwo Awoniyi (49.) nutzte zum Auftakt des 28. Spieltags am Freitag einen kapitalen Fehler von FC-Kapitän Jonas Hector zum einzigen Treffer des Abends. Die Kölner blieben ohne Top-Torjäger Anthony Modeste alles schuldig, was sie bisher in der Spielzeit so stark gemacht hatte: Zweikampf, Wille, Umschaltspiel.

Union erwischte den besseren Start: Taiwo Awoniyi versprang der Ball jedoch frei vor dem Tor, sodass FC-Torwart Marvin Schwäbe die Kugel noch rechtzeitig aufnehmen konnte (2.). Danach jedoch übernahm der FC den aktiveren Part. Allerdings konnten sich die Gäste keine große Torgelegenheit erspielen - erst in der 23. Minute sorgte ein Kopfball von Mark Uth für ein wenig Gefahr. Sheraldo Becker scheiterte fast im Gegenzug an Schwäbe.

Auch die nächste Chance hatten die Hauherren: Rani Khedira verzog knapp (36.). Die Partie nahm nun etwas mehr Fahrt auf: Erst parierte Frederik Rönnow gegen Jonas Hector, dann setzte Uth einen Aufsetzter rechts vorbei (40.). All das durfte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Partie auch von vielen technischen Fehlern geprägt war.

Nach dem Seitenwechsel war es dann Jonas Hector, der den Gegner zur Führung einlud. Ein Blackout beim Rückpass des sonst so zuverlässigen Kölner Kapitäns ließ Awoniyi frei vor Schwäbe auftauchen - 0:1. Im Anschluss blieb Union das gefährlichere Team: Timo Baumgartl setzte einen Kopfball an das Außennetz.

Von Köln kam nach vorne nichts. Ohne den erkrankten Top-Torjäger Anthony Modeste entwickelte der FC offensiv keine Durchschlagskraft. Mehr noch: Anders als in der Mehrzahl der bisherigen Saisonspiele erspielte sich der FC nicht einmal gute Torchancen. Erst in der Schlussphase drängte Köln auf den Ausgleich. Eine echte Torgelegenheit blieb jedoch aus.

Quelle: red