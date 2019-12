Ebenfalls nach einer Standardsituation machte es dann Union besser. Christopher Trimmels Eckball fand den Kopf von Sebastian Andersson, der aus vollem Tempo den Ball unhaltbar zum 1:0 (33.) für die Gäste im Tor unterbrachte. In der Folge offenbarte Köln in der Defensive eklatante Lücken, die Union aber nicht nutzte. Zwischenzeitlich hatten die Hauptstädter fast 60 Prozent Ballbesitz, Köln wirkte gelähmt.

Bornauw beim 0:2 nur um Zentimeter zu spät

Zur zweiten Halbzeit wechselte FC-Trainer Markus Gisdol Kingsley Ehizibue aus, für ihn kam Louis Schaub in die Partie (46.). Spielerisch besserte sich aber nichts. Union blieb gefährlich. Und verdientermaßen erhöhte wieder Andersson nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 für Berlin. Der Schwede nutzte dabei einen der zahllosen Kölner Ballverluste im Mittelfeld, ging an FC-Torwart Timo Horn vorbei und schob den Ball ins Tor - Kölns Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw erwischte den Ball zwar noch, aber erst knapp hinter der Linie.

Berlin, das zwischenzeitlich etwa 60 Prozent der Zweikämpfe gewann, erteilte Köln in der Folge eine Lehrstunde, wie es als Aufsteiger in der Bundesliga gehen kann. FC-Verteidiger Noah Katterbach rettete noch vor dem einschussbereiten Trimmel (59.). Offensiv blieb Köln äußerst harmlos. Da half auch das beinahe wütende Anlaufen von FC-Stürmer Cordoba nichts. In der 72. Spielminute brachte Trainer Gisdol noch Stürmer Anthony Modeste für Simon Terodde, dem - wie den meisten Kölnern - die Bindung zum Spiel fehlte. Es blieb letztendlich beim 0:2 aus FC-Sicht.

Nächster Gegner ist kein Mutmacher

Am nächsten Spieltag empfängt der 1. FC Köln das Team der Stunde aus Leverkusen. Dass es am Samstag (14.12.2019, 15.30 Uhr) gegen die Werkself, die zuletzt gegen Bayern München und Schalke 04 Siege feiern konnte, einer mehr als deutlichen Leistungssteigerung bedarf, dürfte außer Frage stehen.