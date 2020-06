Der FC Schalke 04 bleibt auch im zwölften Bundesligaspiel in Folge sieglos und hat beim 1.FC Union Berlin am Sonntag (07.06.2020) nur ein Remis geholt. Das Duell der beiden schlechtesten Mannschaften nach dem Re-Start endete 1:1 (1:1). Für Schalke ist es seit Wiederbeginn der erste Punktgewinn. Mit dem zwölften sieglosen Spiel in Folge stellte das Team von David Wagner den Vereinsrekord aus dem Jahre 1993 ein.

Anstelle des gesperrten Weston McKennie und des verletzten Jean-Clair Todibo standen Bastian Oczipka und Benito Raman in der Anfangsformation der Königsblauen.