Fortuna Düsseldorf steigt in die 2. Bundesliga ab. Am letzten Spieltag am Samstag (27.06.2020) unterlag die Fortuna bei Union Berlin mit 0:3 (0:1), während Konkurrent Werder Bremen einen 6:1 (3:0)-Kantersieg gegen den 1. FC Köln feierte. Bremen zog durch den Sieg an Düsseldorf vorbei und trifft als Tabellen-16. in den Relegationsspielen auf den 1. FC Heidenheim oder den Hamburger SV.