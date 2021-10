Auch in Köln wachsen die Bäume nicht in den Himmel, selbst nach dem besten Bundesliga-Start seit sechs Jahren nicht. Zum Auftakt des achten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (15.10.2021) hat die bislang enttäuschende TSG Hoffenheim ihr schönes Gesicht gezeigt und das Team von Steffen Baumgart 5:0 (1:0) geschlagen.

Ihlas Bebou (31. Minute/49.), Christoph Baumgartner (51.), Dennis Geiger (74.) und Stefan Posch (88.) erzielten die Treffer für die Kraichgauer.