Chancen auf beiden Seiten - Piszczek muss verletzt raus

Vor 6000 Zuschauer hatte Hoffenheim schon früh die erste Großchance. Mijat Gacinovic konnte per Direktabnahme und nach toller Flanke von Robert Skov den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen (4.). Auch das Team von Lucien Favre, der zum 300. Mal bei einem Bundesligaspiel an der Seitenlinie stand, kam in der Anfangsphase durch Giovanni Reyna zu einer ersten Möglichkeit (8.).

In der Folge wurde das Spielgeschehen zunehmend fahrig. Es wurde erkennbar, dass beide Trainer fünf Änderungen vorgenommen hatten - oft stimmten Laufwege und Absprache nicht. Nach knapp 20 Minuten musste Lukasz Piszczek verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Thomas Delany in die Partie. Bis zum Seitenwechsel kam der BVB vor allem in den letzten Minuten zu guten Chancen. Erst verpassten Jadon Sancho (29.) und Reyna (36.) die Führung, dann setzte Thomas Meunier einen Kopfball auf die Querlatte (37.).

Joker Reus und Haaland sorgen für den Sieg

Nach dem Seitenwechsel schaffte es keine der beiden Mannschaften große Torgefahr auszustrahlen. Das änderte sich erst mit der Einwechslung von Haaland und Reus. Der BVB übernahm mehr und mehr die Kontrolle und wurde auch wieder gefährlicher. Erst scheiterte Reus mit einem satten Schuss an TSG-Torwart Oliver Baumann, wenige Minuten später erzielte Reus nach Vorarbeit von Haaland das 1:0 (77.).

Nach der Dortmunder Führung spielten sich beide Teams weitere Großchancen heraus. Christoph Baumgartner scheiterte auf Hoffenheimer Seite an Marvin Hitz, Haaland auf der anderen Seite am Pfosten (83.).Der BVB blieb in der Schlussphase am Drücker. Reyna (85.) und Reus (89.) verpassten die Vorentscheidung.

Am Ende blieb es beim verdienten Sieg für die Dortmunder, die das erste Mal nach fünf sieglosen Spielen gegen die TSG wieder gewinnen konnten.