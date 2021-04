Bayer 04 Leverkusen muss in der Fußball-Bundesliga um den Einzug in die Europa League bangen. Zum Abschluss des 28. Spieltag kam die Werkself am Montagabend nach einem insgesamt schwachen Spiel bei der TSG Hoffenheim nicht über ein 0:0 hinaus. Bayer bleibt damit in der Tabelle auf dem sechsten Rang. Der Rückstand auf Borussia Dortmund auf Rang fünf, der für die Teilnahme an der Europa League berechtigen würde, beträgt zwei Punkte.