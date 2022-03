Borussia-Trainer Adi Hütter wechselte nach dem 2:2 gegen Wolfsburg sein Spielsystem. Anstelle eines 3-4-3 schickte er seine Mannschaft im 4-2-3-1 auf den Platz. Für Jordan Beyer und Stefan Lainer rückten Kouadio Koné und Joe Scally in die Startelf.

Stuttgart drückt, Gladbach trifft

Der VfB war in der Anfangsphase das aktivere Team. Ein Distanzschuss von Chris Führich in die Arme von Yann Sommer (9.), ein Versuch von Borna Sosa (11.) am Tor vorbei und ein von Sommer stark parierter Schuss von Tiago Tomas (12.) resultierten daraus und offenbarten Defensivschwächen bei der Borussia. Entsprechend überraschend fiel der Mönchengladbacher Führungstreffer. Mit dem ersten wirklich gelungenen Angriff kam Alassane Pléa nach Doppelpass mit Florian Neuhaus zwölf Meter vor dem Tor zum Abschluss und vollendete stark (15.).

Am Spielverlauf änderte das zunächst nichts. Der VfB blieb das spielbestimmende Team, tat sich gegen nun noch defensivere agierende Gladbacher aber schwerer. Erst in der 24. Minute verpasste Sasa Kalajdzic per Kopf nur knapp den Ausgleichstreffer. Während sich der VfB mühte, schlug die Borussia erneut eiskalt zu. Einen gut ausgespielten Konter vollendete Marcus Thuram auf Vorlage von Pléa zum 2:0 (35.). Die Stuttgarter Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ein Fehlpass von Ramy Bensebaini im eigenen Strafraum wurde zur Vorlage für Wataru Endo, der in der 38. Minute den Anschlusstreffer erzielte.