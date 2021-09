Nach seiner Glanzleistung beim Führungstreffer erwies Andrich nach 30 Minuten jedoch einen Bärendienst für seine Mannschaft. Nach einem überharten Foul an Tanguy Coulibaly sah der Leverkusener Mittelfeldspieler nach Videoüberprüfung zurecht die Rote Karte. Eine Aktion, die Stuttgart zurück ins Spiel brachte. In der 38. Minute erzielte Orel Mangala den Anschlusstreffer für den VfB.

Leverkusen trotz Unterzahl erfolgreich

Nachdem Leverkusen im vergangenen Bundesligaspiel beim 3:4 gegen Borussia Dortmund bereits drei Führungen abgegeben hatte, lief die Werkself nun Gefahr, den nächsten Vorsprung zu verspielen. Stuttgart drückte auf den Ausgleich, kam aber nicht zu großen Chancen. Stattdessen vergab Moussa Diaby nach einem Konter nach 59 Minute die Möglichkeit, den Vorsprung zu vergrößern.

Das gelang in der 70. Minute Florian Wirtz. Nach einer Balleroberung lief der deutsche Nationalspieler frei aufs Tor zu und schoss den Ball mit dem linken Fuß unhaltbar ins lange Eck zum 3:1-Endstand. In seinem vierten Einsatz war es schon die siebte Torbeteiligung des 18-Jährigen in dieser Saison.

Für Leverkusen geht es am kommenden Samstag (25.09., 15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 weiter.

red | Stand: 18.09.2021, 17:24