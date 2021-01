Gladbach verschenkt Sieg in letzter Sekunde

Borussia Mönchengladbach hat am Samstag beim 2:2 (0:1) beim VfB Stuttgart den Seig in letzter Sekunde hergeschenkt. Lars Stindl brachte die Gäste per Elfmeter nach 35 Minuten in Führung. Nicolas Gonzalez glich für den VfB aus (58.), ehe Denis Zakaria nur drei Minuten nach dem Ausgleich die Borussia-Führung erzielte. Silas Wamangituka glich in der Nachspielzeit per Elfmeter für die Gastgeber aus.

Stindl trifft wieder

Eine Viertelstunde Anlaufzeit brauchte die Partie - dann scheiterte zuerst Orel Mangala bei der ersten Chance für Stuttgart und im Gegenzug Breel Embolo bei dieser für Gladbach. In beiden Fällen parierten die jeweiligen Torhüter Yann Sommer und im VfB-Kasten Gregor Kobel. Danach passierte 15 Minuten lang nichts.

Quasi aus dem Nichts köpfte Nicolas Gonzalez bei der besten Stuttgarter Chance im ersten Durchgang knapp über den Gladbacher Querbalken. Ein Foul sorgte dann für die Gladbacher Führung: Borna Sousa legte Stefan Lainer im VfB-Strafraum - den fälligen Elfmeter verwandelte Stindl sicher links oben.