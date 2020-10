Schalke holt ersten Punkt gegen Union

Rönnow glänzt nur beim Gegentor nicht

Direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs musste Rönnow erneut schnell reagieren und ein Tor von Christopher Lenz aus kurzer Distanz verhindern (47.). Beim Gegentor durch einen Kopfball von Marvin Friedrich (55.) verschätzte sich der neue Schalke-Keeper jedoch und sah ebenso wie Friedrichs Gegenspieler Matija Nastasich nicht gut aus. Bei einem Schuss von Lenz war Rönnow wenig später aber wieder mit einer starken Parade zur Stelle (60.).

Schalke fiel im Spiel nach vorne lange Zeit nur wenig ein. Steven Skrzybski hatte in der 69. Minute einen von wenigen Abschlüssen, scheiterte aber an Andreas Luthe im Berliner Tor. Bei der folgenden Ecke von Omar Mascarell machte es der eingewechselte Goncalo Paciencia besser und köpfte am ersten Pfosten ein (70.). Das Tor verlieh den Gelsenkirchenern kurzzeitig Aufwind, ein zweiter Treffer gelang jedoch nicht.

Für Schalke geht es am kommenden Samstag (24.10./18.30 Uhr) mit dem Revierderby bei Borussia Dortmund weiter.

bh | Stand: 18.10.2020, 19:52