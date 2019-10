Schalke 04 hat am Samstagabend (05.10.2019) nach einem 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Suat Serdar brachte die Hausherren in Führung (72.). Jonas Hector sorgte per Kopf für den späten Kölner Ausgleich (90-+1.). Der 1. FC Köln verharrt trotz der starken kämpferischen Leistung weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Köln vergibt beste Gelegenheit

Die Partie begann mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Köln zeigte sich im Gegensatz zu den vergangenen Partien deutlich verbessert, vor allem bei der Laufarbeit. Nach 20 Minuten kam aus dem Nichts die erste große Gelegenheit für den FC: Kingley Ehizibue köpfte aus nicht mal fünf Metern S04-Torwart Alexander Nübel an.

Nach einem Freistoß hatten die Gäste dann Glück, dass Kapitän Jonas Hector diesen nicht ins eigene Tor verlängerte. Stattdessen klatschte die Kugel an den Außenpfosten (31.). Weitere Torchancen ergaben sich bis zur Pause nicht mehr.