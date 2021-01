Der FC Schalke 04 hat erstmals seit dem 17 Januar 2020 wieder ein Bundesliga-Spiel gewonnen. Nach 30 sieglosen Partien in Folge schlugen die Schalker am 15. Spieltag die TSG Hoffenheim mit 4:0 (1:0) und haben damit den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 (31 Spiele in Folge ohne Sieg) nicht eingestellt. Mann des Spiels gegen Hoffenheim war der junge Matthew Hoppe, der drei Schalker Treffer erzielte (42., 58., 63.). Amine Harit stellte nach 80 Minuten den Endstand her, nachdem er zuvor alle drei Hoppe-Teffer vorbereitet hatte.

Die Schalker, bei denen Trainer Christian Gross seine Heimpremiere feierte, haben durch den Dreier sogar die Rote Laterne an Mainz 05 abgegeben. Mit nun sieben Punkten nach 15 Spielen belegen die Königsblauen Rang 17.