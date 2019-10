Kein Sieger im Revierderby

Schalke 04 und Borussia Dortmund haben sich am Samstagnachmittag (26.10.2019) im Revierderby nichts geschenkt - am Ende trennten sich die beiden Teams 0:0.

Von Beginn an legten beide Mannschaften ein hohes Tempo an den Tag - Jadon Sancho hatte für den BVB bereits in der zweiten Spielminute das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am stark parierenden Schalke-Torwart Alexander Nübel. Aber auch Schalke setzte in der Anfangsphase Akzente, ging energisch in die Zweikämpfe und kam durch Rabbi Matondo nach knapp zehn Minuten zu einer ersten Gelegenheit - der Schuss des Walisers ging jedoch knapp am Dortmunder Tor vorbei.