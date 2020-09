Bremens Füllkrug schießt Schalke ab

Schalke 04 hat den absoluten Horrorstart in der Bundesliga hingelegt. Nach dem mehr als deutlichen 0:8 zum Auftakt gegen die Bayern, setzte es am Samstag zuhause gegen Werder Bremen ein deutliches 1:3 (0:2). Mann des Abends war Bremens Niclas Füllkrug mit drei Treffern (22/37./59.). Mark Uth sorgte noch für Ergebniskosmetik (90.+1.). Nach saisonübergreifend 14 Spielen ohne Sieg und 1:11 Toren in den ersten zwei Partien dürfte eine Trainerdiskussion um David Wagner auf Schalke deutlich an Fahrt gewinnen. Sportdirektor Jochen Schneider wollte sich nicht äußern.

Schalke harmlos im ersten Durchgang

Werder war vom Start weg das bessere Team, Schalke in allen Belangen unterlegen. Nach zehn Minuten verlor Benjamin Stambouli die Kugel an Bremens Leonardo Bittencourt. Dessen Querpass konnte Josh Sargent nicht verwerten. Augustinnson scheiterte bei der nächsten Werder-Chance an S04 -Torwart Ralf Fährmann - die anschließende Ecke war dann drin. Füllkrug durfte bei dem Standard völlig freistehend einnetzen.

Video starten, abbrechen mit Escape David Wagner: "Ich bin total kämpferisch". Sportschau. . 00:38 Min. . Verfügbar bis 25.09.2021. ARD.

Die Königsblauen hatten danach Glück, dass Ozan Kabak nach einer nicht geahndeten Spuckattacke nicht mit Rot des Feldes verwiesen wurde. Der DFB könnte jedoch hinterher tätig werden. Sportlich spielte nur Werder: Sargent stand bei einem Freistoß am höchsten in der Luft - aber auch im Abseits (28.). Nur 60 Sekunden später schoss Füllkrug ans Außennetz. Offensive bei Schalke? Fehlanzeige. Und hinten folgte der nächste Fehler: Bei einem Freistoß ließen die Gastgeber Füllkrug allein stehen - 0:2.

Füllkrug mit Dreierpack

Nach der Pause merkte man den Gastgebern an, dass sie sich nicht mit dem Rückstand abfinden wollten. Schalke stand mit den eingewechselten Salif Sane und Vedad Ibisevic jetzt besser. Und bekam Möglichkeiten: Erst setzte Ibisevic einen Kopfball Zentimeter neben das Tor (53.), 120 Sekunden später vergab Nassim Boujellab die nächste hundertprozentige Gelegenheit.