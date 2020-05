Schalke 04 weiter auf Talfahrt

Desolate erste Halbzeit

Schalke knüpfte in der Anfangsphase nahtlos an die schwachen Vorstellungen zuletzt an und agierte selbst ratlos, während Bremen mit einem aggressiven Auftritt die Spielkontrolle übernahm und Schalke in den ersten 20 Minuten bei nur 18 Prozent Ballbesitz hielt. Torgefahr ging allerdings von keiner der Mannschaften aus.

Dafür landete die erste gute Torchance der Partie direkt im Netz. Leonardo Bittencourt vollendete einen Bremer Konter nach einem Ballverlust von Jean-Claire Todibo mit einem sehenswerten Schlenzer aus 18 Metern zum 1:0 (33.). Die Bremer Führung war verdient. Weston McKennie hatte wenig später jedoch den Schalker Ausgleichstreffer auf dem Kopf, verpasste aber ebenso knapp (37.) wie auf der anderen Seite der Torschütze Bittencourt (40.) das 2:0.