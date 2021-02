Der FC Schalke 04 hat erneut eine Chance vertan, um näher an die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt heranzurücken. Gegen RB Leipzig gab es ein völlig verdientes 0:3. Die Gäste waren über die gesamte Dauer spielbestimmend, Schalke beschränkte sich auf das Verteidigen - auch in Rückstand liegend.

Schalke überrascht mit Mustafi

Schon vor dem Anpfiff bot die Partie zwischen Schalke und Leipzig für Gesprächsstoff. RB ist auf der Suche nach einem Austragunsort ihres Champions-League-Spiels in der kommenden Woche, da der Gegner FC Liverpool nicht nach Deutschland einreisen darf. Und Schalke sorgte für eine Überraschung, weil Shkodran Mustafi in die Startelf rückte, obwohl er nach seinem Transfer noch keine Trainingseinheit mit seinem neuen Team absolviert hat.

Leipzig drückt ohne große Gefahr

Die Geschichte des Spiels verlief wie erwartet. Leipzig trat dominant auf, Schalke verteidigte. In der 13. Minute hatte der Favorit dann die erste Möglichkeit, Dani Olmo kam zum Schuss, doch Schalke-Keeper Ralf Fährmann konnte recht problemlos parieren.

Große Torchancen gab es für beide Mannschaften jedoch lange nicht. Bei Leipzig fehlte der letzte Pass, bei Schalke vor allem der Mut. Erstmals zeigte das Team von Trainer Christian Gross den in der 34. Minute, als Mark Uth am gegnerischen Strafraum den Ball eroberte und in der Hoffnung, das leere Tor vorzufinden, abzog, RB-Keeper Peter Gulacsi war aber wieder auf seinem Posten.

Uth raus, Mukiele entwischt Mustafi

Kurz darauf gab es den ersten Rückschlag für die Schalker in einer mittlerweile sehr zerfahrenen Partie. Uth verletzte sich am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Kurz vor der Pause gab es dann den zweiten Dämpfer: Nach einer Ecke von Marcel Sabitzer kam Nordi Mukiele, unzureichend bewacht von Mustafi, frei zum Kopfball und erzielte das 1:0 für Leipzig.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde es erneut gefährlich vor Schalkes Tor. Nach einem Einwurf tauchte Alexander Sörloth frei vor Fährmann auf, der mit einer Fußabwehr das 0:2 verhinderte (46.). Fünf Minuten später war der Torhüter beim Schuss von Christopher Nkunku erneut zur Stelle. Sein zweiter Versuch in der 56. Minute ging knapp am Tor vorbei.

Leipzig drängte vehement auf den zweiten Treffer, doch die fehlende Präzision sorgte dafür, dass Schalke nach wie vor die Chance auf einen Punkterfolg hatte. Nach 62 Minuten ließ Gulasci dann eine Flanke fallen, Schalke-Stürmer Matthew Hoppe wurde vom RB-Keeper im Nachfassen jedoch ausreichend gestört.

Sabitzer mit der Vorentscheidung

Ungestört waren in der 73. Minute die Leipziger Angreifer. Dani Olmo schickte Angelino in den Schalker Strafraum, der nochmal querlegte und Marcel Sabitzer schoss den Ball flach ins kurze Ecke zum verdienten 2:0 für RB.

Erneut nach einer Ecke nutzte Willi Orban die schwache Defensivleistung der Schalke bei Standardsituationen und erzielte das 3:0 für Leipzig. Diesmal brachte Angelino den Ball in die Mitte. Schon zuvor hatte RB erneut einige Chancen ausgelassen.

Insgesamt verteidigte Schalke leidenschaftlich, qualitativ waren jedoch wieder die bekannten Mängel ersichtlich. In der Offensive brachte der Tabellenletzte jedoch nichts zu stande, erspielte sich so gut wie keine Chance. Weil Mainz zeitgleich gegen Union Berlin (1:0) gewann, beträgt nun bereits auf Platz 17 der Rückstand fünf Punkte. Auf Rang 16 sind es weiterhin neun Zähler.

Als nächstes geht es nach Berlin

Leipzig empfängt am 21. Spieltag bereits am Freitagabend (12.02.2021) den FC Augsburg. Die nächste Chance auf Punkte für Schalke gibt es am Samstag (18.30 Uhr) bei Union Berlin.