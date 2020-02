Piateks Hand am Ball - Pröger mit guter Chance

Die Gäste machten mit dem Rückenwind des Führungstreffers weiter Druck auf die Ostwestfalen. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus nahm einen Treffer von Berlin-Stürmer Cunha (im Winter von RB Leipzig verpflichtet) zurück (19.), da vorher Offensivkollege Krzysztof Piatek mit der Hand am Ball war.

Paderborn leistete sich im eigenen Angriffsspiel gegen durchaus kompakt stehende Berliner zu viele leichte Fehler, vor allem in der Ballverarbeitung. Die beste SCP-Chance vor der Pause konnte Pröger nach einer starken Einzelaktion von Jamilu Collins aus kurzer Distanz nicht verwerten (45.).

Baumgart stellt um, Joker Srbeny trifft

SCP-Trainer Steffen Baumgart passte zur zweiten Hälfte das System von 4-3-3 auf 4-4-2 an und brachte Stürmer Srbeny für Mittelfeldmann Ben Zolinski. In der Folge machten die Ostwestfalen dann zunehmend Dampf - und belohnten sich kurz darauf auch. Baumgart bewies mit Srbeny, der aus extrem spitzem Winkel ins lange Eck zum Ausgleich traf, ein glückliches Händchen. Hertha-Keeper Jarstein sah in dieser Szene nicht gut aus.

Für Berlin vergab nach einer knappen Stunde Piatek unbedrängt eine Kopfball-Großchance knapp. Doch die Hertha ging durch Cunha, der im Strafraum die Übersicht behielt und nach einem Abpraller per Hacke zum 2:1 traf, erneut in Führung. Collins war auf der Linie noch dran, konnte aber nicht mehr klären. In der Schlussphase trugen die kämpferischen Anstrengungen des SCP keine Früchte mehr.

Am nächsten Spieltag muss der SC Paderborn dann auswärts gegen keinen geringeren als Rekordmeister Bayern München antreten (Freitag, 21.02.2020, 20.30 Uhr).