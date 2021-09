Am Samstag (11.09.2021) kam der 1. FC Köln in einem intensiven Spiel im Breisgau letztlich nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den SC Freiburg hinaus. Stürmer Anthony Modeste brachte den FC in Führung (33.), doch kurz vor Schluss bugsierte Verteidiger Rafael Czichos nach einer Freiburger Druckphase den Ball ins eigene Netz (89.).