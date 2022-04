Lars Stindl traf am Samstag in der Nachspielzeit zum 3:3-Ausgleich. Zuvor hatten Vincenzo Grifo (49./Foulelfmeter), Christian Günter (61.) und Philipp Lienhart (80.) einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht. Ramy Bensebaini (3./Handelfmeter) und Breel Embolo (13.) hatten die Borussia in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung gebracht.

Die Borussia verhinderte eine Woche nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln damit den nächsten Nackenschlag und haben den Klassenerhalt auch rechnerisch so gut wie sicher. Der SC Freiburg bleibt auf dem Europa-League-Platz, hat es aber verpasst, den Rückstand auf Rang vier zu verkürzen.