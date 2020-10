Schalke geht auch in Leipzig unter

Sedar muss raus, Bozdogan mit Eigentor

Schalke stand zunächst stabil und ließ defensiv wenig zu gegen druckvoll agierende Leipziger. Erst in der 17. Minute kam Angelino zum ersten Schuss aufs Schalker Tor, den Ralf Fährmann problemlos hielt. Allerdings verlor S04 in der 22. Minute Suat Serdar aufgrund einer Oberschenkelverletzung - Can Bozdogan ersetzte ihn und hatte wenig später einen unglücklichen Auftritt. Dem 19-Jährigen missglückte eine Rettungsaktion auf der Torlinie und endete in einem Eigentor zur Leipziger Führung (31.).

Mit dem Gegentor war die Schalker Gegenwehr gebrochen. Nur fünf Minuten später erhöhte Angelino per Kopf auf 2:0 (36.). Die Sachsen waren nun klar überlegen und hatten durch Amadou Haidara (39./43.) weitere Großchancen. Stattdessen traf Willi Orban kurz vor der Pause zum 3:0, ebenfalls per Kopf (45.+2).