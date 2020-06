RB zu schnell für SCP

In der 27. Minute ging es dann aber zu schnell für den SCP. Nkunku spielte den Ball steil auf Werner, der die Kugel direkt zu Schick weiterleitere. Der Tscheche überwand Zingerle mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck.

Vom SCP war offensiv wenig zu sehen. Kurz vor der Pause schwächte sich RB aber selbst. Upamecano hielt Streli Mamba im Mittelfeld fest und schlug nach dem Pfiff von Schiedsrichter Deniz Aytekin den Ball weg. Aytekin zeigte dem bereits verwarnten Leipziger die Gelb-Rote Karte (43.).

Zingerle rettet gegen Olmo

Mit einem Mann weniger konzentrierte sich RB in der zweiten Halbzeit zunächst auf das Verteidigen. Der SCP war folglich deutlich präsenter in der Leipziger Hälfte, ließ dabei aber sowohl Ideen als auch Präzision vermissen. Die Großchance hatte dafür RB. Dani Olmo feuerte im Anschluss an eine Ecke einen Flachschuss auf das SCP-Gehäuse. Zingerle reagierte blitzschnell (60.).

Drei Minuten später lief dann der eingewechselte Sven Michel plötzlich alleine auf das RB-Tor zu. Statt selbst abzuschließen, spielte er einen halbherzigen Pass auf Christopher Antwi-Adjei und machte die Chance so zunichte. Auf der anderen Seite legte dann Jamilu Collins den Ball unfreiwillig für Werner vor, der den herausstürmenden Zingerle umkurvte, den Ball dann aber am Tor vorbei legte (67.). Der SCP drückte in der Folge auf den Ausgleich, aber Antwi-Adjei schoss den Ball gleich zwei Mal aus aussrichtsreicher Position am Tor vorbei (70., 87.).

Doch die Bemühungen der Paderborner sollten noch belohnt werden. In der Nachspielzeit sicherte Strohdiek dem SCP per Abstauber nach einer Ecke einen verdienten Punkt. Für die Paderborner geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Werder Bremen weiter.