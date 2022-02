Im Kampf um die internationalen Plätze hat RB Leipzig am Freitagabend (11.02.2022) in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln mit 3:1 (1:0) abgefertigt. Christopher Nkunku (25. Minute) brachte die Sachsen in Führung, Dani Olmo (54.) und Angeliño (57.) erhöhten, Kölns Tim Lemperle (90.+1) gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer.

Leipzig kletterte dank des Erfolgs mit nun 34 Punkten zumindest vorübergehend auf Champions-League-Platz vier. Köln hat zwei Punkte Rückstand.