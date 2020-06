Köln verliert Torspektakel gegen RB

Der 1. FC Köln kann seinen Negativtrend nicht stoppen und hat zum fünften Mal in Folge nicht gewonnen. Der FC verlor sein Heimspiel gegen RB Leipzig am Montagabend (01.06.2020) 2:4 (1:2). Bitter für Köln: Stürmer Jhon Cordoba musste noch in Halbzeit eins verletzt ausgewechselt werden.