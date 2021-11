Der BVB verlor am Samstagabend in Leipzig mit 1:2 (0:1). Nkunku brachte die Gastgeber am 11. Bundesliga-Spieltag nach 29 Minuten in Führung. Marco Reus traf nach 55 Minuten zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der 68. Minute erzielte Yussuf Poulsen nach Vorlage von Nkunku den Leipziger Siegtreffer.